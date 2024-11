Ilfattoquotidiano.it - Victoria Cabello ricoverata in ospedale per una vena intasata: “Il mio anestesista si chiama Gesù, Dio esiste”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:, con la sua inconfondibile ironia, ha trasformato un ricovero ospedaliero in un momento di ilarità per i suoi follower. La conduttrice ha condiviso sui social alcuni video pre-operatori, svelando con il suo tipico humor i dettagli della sua disavventura medica: “Unanel massetere, niente di grave”, ha spiegato, minimizzando la situazione. Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione dei fan è stato il nome del suo. “Trovo che questo sia un segno, Dio“, ha commentato la conduttrice, aggiungendo con la sua consueta verve: “Se non fa il miracolomi girano i co”. Insomma, nonostante l’intervento,non ha perso il suo spirito giocoso, mostrando ai follower anche il pannolone post-operatorio e rassicurandoli sulle sue condizioni di salute: “Sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies”.