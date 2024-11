Biccy.it - Reazione A Catena, chi al posto di Pino Insegno? Lui rompe il silenzio e dice la sua

(Di venerdì 1 novembre 2024) In questi giorni online è circolata un’indiscrezione piuttosto antipatica nei confronti di, ovvero che la Rai stava segretamente provinando dei conduttori a cui affidare la nuova edizione di. A riportarla è stato Giuseppe Candela su Dagospia dove ha scritto nero su bianco i nomi dei papabili sostituti. Fra loro ci sarebbero Gabriele Corsi, Alessandro Greco, Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Carolina Rey, l’ex volto de Le Iene, Angela Rafaelli e l’outsider Rossella Brescia. Intervistato da TvBlog,ha rotto ilaugurandosi la riconferma per. “Io me lo auguro. Se poi trovano qualcuno più bravo, ben venga. Penso di aver svolto un ottimo lavoro“. E sui nomi sopracitati il conduttore ne è certo: tutti fake. “Quella è una fake news. La Rai voleva testare nuovi volti per alcuni giochi, ma non su