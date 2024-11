Passeggia con la sua cagnolina ma un pitbull li aggredisce e li manda entrambi in ospedale - Stava Passeggiando col suo cane, Kira, una meticcia, in via Messina Marine, quando l'animale è stato aggredito da un pitbull con collare e microchip, ma senza padrone, che l'ha gravemente ferito, mordendo anche il suo padrone a una mano e a un fianco. E' iniziata veramente nel peggior dei modi la Palermotoday.it - Passeggia con la sua cagnolina ma un pitbull li aggredisce e li manda entrambi in ospedale Leggi tutto su Palermotoday.it (Palermotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Stavando col suo cane, Kira, una meticcia, in via Messina Marine, quando l'animale è stato aggredito da uncon collare e microchip, ma senza padrone, che l'ha gravemente ferito, mordendo anche il suo padrone a una mano e a un fianco. E' iniziata veramente nel peggior dei modi la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con lama unli aggredisce e li manda entrambi in ospedale;aggredisceal parco, scatta la richiesta di risarcimento per le ferite e i dannni morali alla padrona; Aggredita da un altro cane mentrecon il suo husky: ferita una donna; Donna aggredita da una Mesagne mentre porta a passeggio il suo cane: era sfuggito al padrone; Cane sbranato da un, feriti anche i suoi padroni; Pont Canavese, cagnetta assalita da: alla fine scoppia l’amicizia; Approfondisci 🔍

Passeggia con la sua cagnolina ma un pitbull li aggredisce e li manda entrambi in ospedale

(palermotoday.it)

E' successo in via Messina Marine, come racconta a PalermoToday la vittima, Gaetano Galluzzo, che lancia un appello per trovare il padrone dell'animale che è stato nel frattempo portato al canile. Ha ...

VIDEO/ Pitbull senza guinzaglio aggredisce e uccide cagnolino, il tentativo disperato di salvarlo

(msn.com)

Hanno provato a prenderlo a calci per distrarlo dalla presa, ma il pitbull ha purtroppo ucciso un cagnolino a Castellammare di Stabia.

Video. Trova una Pitbull davanti alla porta e la ospita per la notte: il seguito non lo aveva messo in conto

(wamiz.it)

Sul social network TikTok ha raccontato una storia che le è capitata nell'ottobre del 2023: sulla porta di casa ha trovato una cagnolina Pitbull bianca che era sola e sembrava essere in difficoltà. Va ...

Orrore: pitbull uccide cagnolino, la reazione della gente è sconvolgente

(msn.com)

Un episodio agghiacciante ha scosso Castellammare di Stabia, dove un pitbull ha aggredito e ucciso un cagnolino di taglia molto più piccola, in passeggiata con la sua proprietaria. Secondo un filmato ...