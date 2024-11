Renon si prepara a trasformarsi in un angolo di paradiso invernale, grazie al TreNatale, una manifestazione che celebra il Natale attraverso angoli incantati ricchi di Mercatini, artigianato e opportunità di svago. Dal 29 novembre fino al 5 gennaio, questa Località offre un’esperienza unica a grandi e piccini, dove la neve e l’atmosfera natalizia si fondono in un evento indimenticabile. Il TreNatale: Un mercatino da scoprire Il TreNatale rappresenta un’immersione totale nell’atmosfera natalizia. A partire dal 29 novembre, il mercatino aprirà le sue porte ogni fine settimana, accogliendo visitatori il venerdì pomeriggio, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Questo evento si contraddistingue per il suo ampio ventaglio di offerte, che unisce le Tradizioni Locali con l’artigianato unico, permettendo di riscoprire la cultura del Renon. Gaeta.it - Magia del Natale al Trenatale sul Renon: Mercatini, Attività Invernali e Tradizioni Locali Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter L’Altipiano delsi prepara a trasformarsi in un angolo di paradiso invernale, grazie al Tre, una manifestazione che celebra ilattraverso angoli incantati ricchi di, artigianato e opportunità di svago. Dal 29 novembre fino al 5 gennaio, questatà offre un’esperienza unica a grandi e piccini, dove la neve e l’atmosfera natalizia si fondono in un evento indimenticabile. Il Tre: Un mercatino da scoprire Il Trerappresenta un’immersione totale nell’atmosfera natalizia. A partire dal 29 novembre, il mercatino aprirà le sue porte ogni fine settimana, accogliendo visitatori il venerdì pomeriggio, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Questo evento si contraddistingue per il suo ampio ventaglio di offerte, che unisce lecon l’artigianato unico, permettendo di riscoprire la cultura del

