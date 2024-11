L’Iran pronto ad attaccare di nuovo Israele? I proclami di Khamenei e i sospetti dell’intelligence | Colpiranno prima delle elezioni Usa

Israele si prepara a un possibile e imminente attacco da parte delL’Iran. Lo scrive la Cnn, secondo cui lo Stato ebraico si trova in un «alto livello di prontezza». La testata americana cita una fonte anonima dell’Idf, secondo cui le autorità di Tel Aviv «stanno ancora valutando il processo decisionale in Iran» per capire se e quando avrà luogo la rappresaglia per i raid israeliani contro la Repubblica islamica della scorsa settimana. Leggi tutto su Open.online ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online:si prepara a un possibile e imminente attacco da parte del. Lo scrive la Cnn, secondo cui lo Stato ebraico si trova in un «alto livello di prontezza». La testata americana cita una fonte anonima dell’Idf, secondo cui le autorità di Tel Aviv «stanno ancora valutando il processo decisionale in Iran» per capire se e quando avrà luogo la rappresaglia per i raid israeliani contro la Repubblica islamica della scorsa settimana.

Iran pronto a un nuovo attacco a Israele: ecco cosa sta succedendo. E in Libano Netanyahu pensa alla tregua

Sullo sfondo una guerra più ampia che incombe tra Israele e Iran. Lunedì scorso la guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dato ordine al Consiglio di sicurezza di prepararsi ad attaccare ...

Medio Oriente, l’Iran pronto ad attaccare Israele: la notizia che fa tremare il mondo

La Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha recentemente dato ordine al Consiglio per la sicurezza nazionale di prepararsi a un possibile ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva. Brent sopra 74 dollari con l'Iran pronto ad attaccare Israele

Borse europee attese in leggero rialzo (+0,12% il future sull’Eurostoxx50) in avvio di seduta in scia ai futures statunitensi positivi (+0,16% quello sul Dow Jones e +0,21% quello sull’S&P500) grazie ...

L'Iran minaccia Israele, possibile un attacco prima delle elezioni Usa

l'intelligence dello Stato ebraico suggerisce che l'Iran si sta preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno nei prossimi giorni, forse prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 ...