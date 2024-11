Ilfattoquotidiano.it - “Ho una collezione di film porno tedeschi. Non mi eccitano, anzi, mi fanno ridere”: la confessione di Pierpaolo Spollon

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:e quellache non ti aspetti. L’attore, conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come L’allieva, Doc – Nelle tue mani e Blanca, ha sorpreso i fan raccontando della sua passione per i super 8 d’epoca e, in particolare, per igraficidegli anni ’80. “Colleziono super 8, e tra le meraviglie che possiedo ci sono anche deianni ’80”, ha confessato con una risata ai microfoni di Supernova, il nuovo podcast di Alessandro Cattelan.ha quindi rivelato come è entrato in possesso di questa“hot”, raccontando un aneddoto tra il surreale e l’esilarante: “Ero andato a casa di un ragazzo per comprare un proiettore super 8. Quando mi ha aperto la porta, indossava shorts inguinali e una magliettina tagliata; viveva in una casa piena di oggetti accumulati.