Ex Milan, Papin shock: è minacciato e sotto scorta. Il motivo - Jean-Pierre Papin, ex attaccante anche del Milan dal 1992 al 1992, ha rilasciato delle parole molto preoccupanti a La Provence Pianetamilan.it - Ex Milan, Papin shock: è minacciato e sotto scorta. Il motivo Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Jean-Pierre, ex attaccante anche deldal 1992 al 1992, ha rilasciato delle parole molto preoccupanti a La Provence

Sono parole preoccupanti e allarmanti quelle rilasciate da Jean-Pierre Papin, ex attaccante anche del Milan dal 1992 al 1992 e vincitore del Pallone d`oro nel 1991..

Per Papin c'è qualcuno di troppo, ossia il dirigente responsabile della sua squadra, Ali Zarrak: “Io sono l'allenatore – spiega l'ex bomber rossonero al quotidiano La Provence – non posso accettare ...

Sarà anche stato una bandiera del Marsiglia (275 presenze, 182 gol), con il quale vinse il Pallone d’Oro del 1991 e la Champions contro il Milan (altra sua ex squadra) nel 1993, ma per Jean Pierre ...

