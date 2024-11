Amorim merita il lavoro del Manchester United – ma l’ascia di Ten Hag non va bene

Leggi tutto su Justcalcio.com

(Justcalcio.com - venerdì 1 novembre 2024)- 2024-11-01 18:45:46 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore dell’Aston Villa Unai Emery ha detto che Rubenè un degno sostituto di Erik ten Hag, ma ha offerto solidarietà all’olandese dopo il suo licenziamento da allenatore dellunedì. Loha annunciato venerdì che il 39enne allenatore dello Sportingsi unirà a loro l’11 novembre con un contratto fino a giugno 2027. “Quando sono arrivato qui, ho detto ai giocatori che ero triste perché il licenziamento di un allenatore non è unper noi e per me come allenatore”, ha detto Emery, che ha sostituito Steven Gerrard quando Villa ha pagato al club spagnolo Villarreal 5,2 milioni di sterline per i suoi servizi. nell’ottobre 2022. “È lo stesso adesso alcon il licenziamento di Ten Hag.