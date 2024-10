Via Roma Street Market, nuovo appuntamento domenica 3 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche novembre ha il suo Via Roma Street Market. domenica 3 novembre infatti, dalle 9 alle 18, vintage e antiquariato saranno protagonisti nella strada, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall’incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria. Presenti gli stand delle attività Ilpiacenza.it - Via Roma Street Market, nuovo appuntamento domenica 3 novembre Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancheha il suo Viainfatti, dalle 9 alle 18, vintage e antiquariato saranno protagonisti nella strada, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall’incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria. Presenti gli stand delle attività

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Estate di San Martino e: una domenica di festa a Piacenza; Torna l’estate di San Martino in città: mercatini, castagnata e giochi di una volta; Estate di San Martino e, le limitazioni al traffico;; Vintage e antiquariato, torna domenica il; Torna il: bancarelle del vintage, antiquariato e giochi; Approfondisci 🔍

Via Roma Street Market, nuovo appuntamento domenica 3 novembre

(ilpiacenza.it)

Anche novembre ha il suo Via Roma Street Market. Domenica 3 novembre infatti, dalle 9 alle 18, vintage e antiquariato saranno protagonisti nella strada, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall ...

Via Roma Street Market, musica e laboratori: torna la festa dei Matti da Galera

(piacenzasera.it)

In primis, il Via Roma Street Market con le sue bancarelle: vintage e antiquariato saranno protagonisti nella strada, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall’incrocio con via Pozzo fino ...

Vintage Market a Roma

(romatoday.it)

Un mercato di 6000 mq con più di 200 espositori da tutta Italia di abbigliamento e accessori vintage, handmade e second hand ma anche vinili, libri, collezionismo, mobili e modernariato, upcycling, ...

Codice Sconto Luisa Via Roma

(focus.it)

Come trovare i codici sconto Luisa via Roma? Puoi trovare i codici sconto Luisa via Roma grazie alla lista messa a tua disposizione da Focus.it. Nella pagina dedicata al tuo negozio preferito, infatti ...