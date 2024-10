Ilfattoquotidiano.it - L’abuso d’ufficio non è più reato, la procura di Perugia chiede di archiviare l’indagine sulla presidente dell’Umbria Donatella Tesei

(Di giovedì 31 ottobre 2024)non è più. Per questo motivo ladiha chiesto l’archiviazione delsudella Regione Umbria. Esponente della Lega,si è ricandidata alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Nell’inchiesta per abusoè indagata anche la sua assessora alla Programmazione europea e al Bilancio, Paola Agabiti, esponente di Fratelli d’Italia. Le due politche erano indagate con l’ipotesi di abusoin un’indagine sull’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale. L’inchiesta riguardava un bando per lo sviluppo di filiere agricole emesso dalla Regione Umbria dopo la pandemia. Gli accertamenti erano stati delegati alla Guardia di Finanza di. La richiesta dellaal gip è arrivata in seguito all’abrogazione deldi abuso