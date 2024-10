La bufala della Marina Australiana e la nave ONG piena di clandestini

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola una vecchia conoscenza delle bufale contro l’immigrazione e le ONG. Si trattafoto dove due navi, indicate come imbarcazioni, speronano quella che viene indicata come una barcadi immigratigestita da una ONG. In realtà, le imbarcazioni sono giapponesi e cinesi. Per chi ha fretta Le imbarcazioni non risultano appartenere alla, ma a quella del Giappone. L’imbarcazione speronata non era una ONG che trasportava immigrati. Si trattava di un’imbarcazione di attivisti provenienti da Hong Kong. Il fatto è avvenuto in Giappone nel 2012. Analisi L’immagine delle tre navi viene accompagnata dal seguente testo:: dopo aver intimato l’ALT e non essere stati ascoltati, i due pattugliatori bloccano laONG.