Ilfoglio.it - Il peso di Milan-Napoli sul campionato

Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le conferenze stampa degli allenatori di Serie A, in specie prima della partita, costituiscono ormai un genere letterario a sé. Lungi dallo spiegare le tattiche alla tifoseria e all’opinione pubblica (per interposti media), figurarsi dare la formazione – se non rarissimi casi, quando non giocano al gatto col topo annunciando solo due nomi – i mister si dividono tra quelli che parlano all’americana riguardo ai ruoli da ricoprire in campo: “Tizio gioca da 6, ma può fare anche l’8”, si legge, e la memoria va a quando i numeri non solo erano ordinati, ma significavano anche qualcosa. E poi ci sono quelli che lanciano appelli ai propri uomini a “vincere le partite sporche”, a “segnare i gol sporchi”, “lasciar perdere il fioretto” cioè la ricerca del risultato attraverso l’organizzazione del gioco, unica arma per chi in rosa non si ritrova i campioni capaci di decidere un match da soli.