Cimitero dei Lupi, servizi migliorati e orario continuato: i dettagli del nuovo affidamento ad Aamps (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo affidamento dei servizi cimiteriali in house ad Aamps (che già lo deteneva dal marzo 2019) che va a migliorare la qualità dei servizi, adottando il contratto collettivo delle imprese pubbliche nel settore funerario, con un salto di qualità significativo per i 18 lavoratori. È quanto Livornotoday.it - Cimitero dei Lupi, servizi migliorati e orario continuato: i dettagli del nuovo affidamento ad Aamps Leggi tutto 📰 Livornotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Undeicimiteriali in house ad(che già lo deteneva dal marzo 2019) che va a migliorare la qualità dei, adottando il contratto collettivo delle imprese pubbliche nel settore funerario, con un salto di qualità significativo per i 18 lavoratori. È quanto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deie orario continuato: i dettagli del nuovo affidamento ad Aamps; Approfondisci 🔍

Servizi cimiteriali affidati ad Aamps, i Lupi saranno aperti con orario continuato

(livornopress.it)

Livorno, 30 ottobre 2024 – Servizi cimiteriali affidati ad Aamps, i Lupi saranno aperti con orario continuato ...

I cimiteri cittadini diventano digitali. “Sarà più facile gestirli”

(msn.com)

Fano: si concluderà entro fine anno l’operazione da 30mila euro del Comune. “Creeremo copie interattive per governare sepolture e concessioni” ...

Tutto pronto per il 2 novembre, ampiati i servizi e la fascia di apertura dei cimiteri

(padovaoggi.it)

Dal 31 ottobre al 3 novembre sarà anche presente un servizio di ambulanza e per tutta la settimana, fino al 3 novembre, sarà potenziato in tutti i cimiteri il servizio di raccolta rifiuti da parte di ...

Ricorrenza dei defunti, Ama potenzia presidi e servizi nei cimiteri capitolini

(romatoday.it)

Rafforzati servizi e presidi per le migliaia di romani che si recheranno a fare visita ai propri cari che non ci sono più. In occasione della Ricorrenza dei Defunti Ama, in coordinamento con Roma Capi ...