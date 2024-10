Piove di Sacco, la neonata trovata morta era nel water: “La madre negava di essere incinta” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il corpicino della neonata morta a Piove di Sacco era nel water dell'appartamento in cui la madre avrebbe partorito da sola. La donna, una 29enne, è stata fermata con l'accusa di omicidio aggravato. Sarà l’autopsia a chiarire se la neonata sia nata viva o no. Fanpage.it - Piove di Sacco, la neonata trovata morta era nel water: “La madre negava di essere incinta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il corpicino delladiera neldell'appartamento in cui laavrebbe partorito da sola. La donna, una 29enne, è stata fermata con l'accusa di omicidio aggravato. Sarà l’autopsia a chiarire se lasia nata viva o no.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neonata trovata morta a Piove di Sacco: Per gli investigatori un "probabile infanticidio"; Neonata trovata morta a Piove di Sacco: arrestata la mamma per omicidio aggravato; Neonata trovata morta a Piove di Sacco, mamma 29enne fermata: le accuse alla donna piantonata in ospedale; Piove di Sacco (Padova). Neonata trovata morta in casa, fermata la madre per omicidio aggravato; Neonata trovata morta a Piove di Sacco: la madre sottoposta a fermo per omicidio aggravato; Neonata partorita in casa e trovata morta a Piove di Sacco, c’è l’ipotesi infanticidio; Leggi >>>

Neonata morta e "gettata" nel water, è stata trovata nell'acqua che traboccava: la madre accusata di averla uccisa dopo il parto

(ilgazzettino.it)

PADOVA - La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di ...

Piove di Sacco, trovata neonata morta: si indaga per infanticidio

(notizie.it)

Una neonata è stata trovata morta a Piove di Sacco per quelle che, a un primo esame, sembrano cause "non naturali".

Neonata trovata morta a Piove di Sacco: la madre sottoposta a fermo per omicidio aggravato

(rainews.it)

Il corpicino della piccola era all'interno di uno stabile dove si trova anche un night club e un dormitorio femminile. È stata la madre, una 29enne italiana, a chiamare i soccorsi ...

Neonata trovata morta al night Serale Club: c'è l'ipotesi infanticidio. La mamma 29enne portata in ospedale subito dopo il parto

(msn.com)

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Nata morta o morta poco dopo la nascita. Non è ancora chiaro. Una bambina è stata trovata morta in un appartamento sopra al Serale Club di Piove di ...