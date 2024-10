Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 30 ottobre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, mercoledì 30 ottobre 2024. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3390m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3373m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 30 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,30. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3390m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3373m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente.

Venti generalmente deboli e mare calmo. Mercoledì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere ...

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure settentrionali ...

Tempo stabile ma con foschie dense e banchi di nebbia sui settori di pianura, in diradamento nelle ore diurne. Soleggiato in montagna. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21. Centro Tempo in ...

Previsioni meteo per il 28/10/2024, Napoli. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 15°C, massima 25°C ...