Meret, c’è stato oggi incontro tra il suo agente e Manna per il rinnovo (Sky) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel post partita di Milan-Napoli, con la formazione di Antonio Conte che ha vinto grazie alle due reti di Lukaku e Kvara, Gianluca Di Marzio ha tessuto le lodi di Meret: «Grande partita di Meret. C’è stato un incontro proprio oggi tra il procuratore e Manna e il rinnovo e vicino per un giocatore tanto criticato come Meret e che invece in questa stagione sta dando davvero dei grandi segnali» Il rinnovo di Meret Il Napoli ha presentato una nuova offerta per un rinnovo fino al 2027 o 2028: le parti sono più vicine ma non c’è ancora la chiusura. Tra le due parti c’è fiducia ma c’è ancora un gap da colmare. Ilnapolista.it - Meret, c’è stato oggi incontro tra il suo agente e Manna per il rinnovo (Sky) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel post partita di Milan-Napoli, con la formazione di Antonio Conte che ha vinto grazie alle due reti di Lukaku e Kvara, Gianluca Di Marzio ha tessuto le lodi di: «Grande partita di. C’èunpropriotra il procuratore ee ile vicino per un giocatore tanto criticato comee che invece in questa stagione sta dando davvero dei grandi segnali» IldiIl Napoli ha presentato una nuova offerta per unfino al 2027 o 2028: le parti sono più vicine ma non c’è ancora la chiusura. Tra le due parti c’è fiducia ma c’è ancora un gap da colmare.

