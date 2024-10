Ilrestodelcarlino.it - La città sogna in grande. Per gli eventi di Natale 700mila euro: un ’regalo’ della tassa di soggiorno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Rimini ci si prepara già al. Anche se il clima, per ora, è tutt’altro che natalizio, con temperature massime che ieri hanno di nuovo raggiunto i 20 gradi. Sarà (anche) per questo che a qualcuno fa un po’ strano vedere gli operai già impegnati a montare le luminarie diin centro. L’accensione delle luci avverrà sabato 23 novembre. E dato che quest’anno saranno ben 90 i chilometri di luminarie in– dal centro ai borghi, dalla zona mare alle frazioni – la ditta incaricata ha pensato bene di iniziare per tempo a installarle. A Palazzo Garampi stavolta hanno giocato d’anticipo anche sugli: il cartellone degli appuntamenti die Capodanno è praticamente pronto e sarà presentato nei prossimi giorni. La sera del 31 dicembre il centro sarà animato come sempre da concerti e deejaset.