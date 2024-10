Firenze, presentazione di un’antologia di racconti thriller al Teatro Niccolini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Messaggini, video, social, Spid, posta elettronica, ormai passa tutto dallo smarthpone. Anche gli incubi: per questo non poteva mancare un’antologia di racconti thriller incentrata su telefoni cellulari e dispositivi affini. Intitolata Misteri online, curata dal giallista Andrea Gamannossi e pubblicata da Mauro Pagliai, la raccolta contiene testi di Lino Addis, Milena Beltrandi, Sergio Calamandrei, Vario Cambi, Davide Gadda, Luca Londi, Paolo Mugnai, Paolo Romboni e Mirko Tondi, oltre allo stesso Gamannossi. Il libro sarà presentato giovedì 31 ottobre alle 18 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5) alla presenza di autori, curatore ed editore. Secondo un celebre noir del 1948, il terrore “corre sul filo”. In tempi di GSM, wireless e 5G, la paura è tutto intorno a noi, libera dai confini opprimenti delle vecchie linee analogiche. Lanazione.it - Firenze, presentazione di un’antologia di racconti thriller al Teatro Niccolini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Messaggini, video, social, Spid, posta elettronica, ormai passa tutto dallo smarthpone. Anche gli incubi: per questo non poteva mancarediincentrata su telefoni cellulari e dispositivi affini. Intitolata Misteri online, curata dal giallista Andrea Gamannossi e pubblicata da Mauro Pagliai, la raccolta contiene testi di Lino Addis, Milena Beltrandi, Sergio Calamandrei, Vario Cambi, Davide Gadda, Luca Londi, Paolo Mugnai, Paolo Romboni e Mirko Tondi, oltre allo stesso Gamannossi. Il libro sarà presentato giovedì 31 ottobre alle 18 aldi(via Ricasoli, 3-5) alla presenza di autori, curatore ed editore. Secondo un celebre noir del 1948, il terrore “corre sul filo”. In tempi di GSM, wireless e 5G, la paura è tutto intorno a noi, libera dai confini opprimenti delle vecchie linee analogiche.

