Iltempo.it - "Fino all'ultimo battito del cuore": le dolci parole del fidanzato

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si terranno domani, nella parrocchia di Santo Stefano a Giaveno (in provincia di Torino), i funerali di Matilde Lorenzi, la sfortunata promessa dello sci azzurro venuta a mancare dopo un incidente in allenamento. La famiglia, si legge in una nota della Federazione italiana di sci, "ha espresso il desiderio che non siano recati fiori alla cerimonia, ma che i denari siano devoluti al progetto per la sicurezza in pista dedicato alla 19enne atleta scomparsa". In rete, intanto, inizia a catalizzare l'attenzione di numerosi utenti la storia che ilFederico Tomasoni ha dedicato alla ragazza deceduta dopo una terribile caduta. Un video e poi una canzone, “Matilda” degli alt-J. “Sei la cosa più bella che la vita mi potesse regalare, ti amo Stellina”, ha scritto.