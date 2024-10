Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario 31 ottobre, tv, streaming (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà un derby di Eurolega a tinte complesse, quello che andrà in scena tra Olimpia Milano e Virtus Bologna nel settimo turno della stagione 2024-2025. Per gli uomini allenati rispettivamente da Ettore Messina e Luca Banchi, infatti, l’attuale record in classifica è di 1-5. Questo colloca le due compagini italiane nel gruppetto al 16° e ultimo posto, insieme all’Alba Berlino. Una situazione che non può andar bene a nessuna delle due, così all’Unipol Forum di Assago sarà lotta davvero importante per riprendere una via che, considerando la classifica ancora ben più che corta, è perfettamente recuperabile con i passi giusti. Nella storia recente in Eurolega è 3-1 Virtus. basket, quale Italia verso i Mondiali 2023? Rebus Banchero, Gallinari in forte dubbio. Oasport.it - Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario 31 ottobre, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà un derby dia tinte complesse, quello che andrà in scena tranel settimo turno della stagione 2024-2025. Per gli uomini allenati rispettivamente da Ettore Messina e Luca Banchi, infatti, l’attuale record in classifica è di 1-5. Questo colloca le due compagini italiane nel gruppetto al 16° e ultimo posto, insieme all’Alba Berlino. Una situazione che non può andar bene a nessuna delle due, così all’Unipol Forum di Assago sarà lotta davvero importante per riprendere una via che, considerando la classifica ancora ben più che corta, è perfettamente recuperabile con i passi giusti. Nella storia recente inè 3-1, quale Italia verso i Mondiali 2023? Rebus Banchero, Gallinari in forte dubbio.

Sarà un derby di Eurolega a tinte complesse, quello che andrà in scena tra Olimpia Milano e Virtus Bologna nel settimo turno della stagione 2024-2025.

Infrasettimanale ricco di partite con tutte le compagini tricolore in campo pronte per affrontare i rispettivi programmi europei. In Eurolega sarà l'EA7 Emporio Armani Milano ad aprire il sipario in c ...

Diretta Baskonia Milano streaming video tv: l'Olimpia è ultima in classifica in Eurolega e cerca riscatto sul difficile parquet della Buesa Arena.

Leggi su Sky Sport l'articolo Olimpia Milano-Anadolu Efes in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming ...