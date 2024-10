DFB Pokal 2024 2025 | Borussia Dortmund eliminato ai supplementari Ok Leverkusen Stoccarda e Lipsia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Serata di sedicesimi di finale in DFB, ovvero la Coppa di Germania. Il Bayerchiude la pratica Elversberg nel giro di pochi minuti, con una doppietta di Patrik Schick in avvio di partita e poi la rete di Aleix Garcia per il definitivo 3-0 sempre nella frazione d’apertura. Avanza al round successivo anche lo, che si impone per 2-1 sul Kaiserslautern mediante i gol di Woltemade e Fuhrich. In uno dei due match tra squadre della Bundesliga arriva il successo delper 4-2 sul St. Pauli: per la squadra di casa in gol Poulsen (doppietta), Baumgartner e Nusa, mentre gli ospiti sono andati a segno con Guilavogui e Smith. Nell’altro, c’è l’eliminazione del, che aicade contro il Wolfsburg in trasferta: a decidere è la rete di Wind al 117.il Kiel, che a Colonia viene sconfitto 3-0.