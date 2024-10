“Così il Governo Meloni ha ingiustamente facilitato Eni e Snam per il progetto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica a Ravenna” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’avvio della fase sperimentale del progetto senza una valutazione degli impatti ambientali, facilitazioni economiche e nessuna garanzia fideiussoria in caso di fuoriuscite o irregolarità significative. Sono alcune delle agevolazioni che hanno spianato la strada a Ravenna CCS di Eni e Snam, il primo progetto di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica in Italia. A due mesi dall’annuncio dell’avvio della fase sperimentale, ReCommon ricostruisce in un report provvedimenti normativi e misure del Governo Meloni che hanno favorito il progetto, parlando di “palesi conflitti di interessi ed eccezioni di comodo” e ricordando che restano una serie di domande senza risposta rispetto all’efficacia di una tecnologia ritenuta costosa e non priva di rischi. Ilfattoquotidiano.it - “Così il Governo Meloni ha ingiustamente facilitato Eni e Snam per il progetto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica a Ravenna” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’avvio della fase sperimentale delsenza una valutazione degli impatti ambientali, facilitazioni economiche e nessuna garanzia fideiussoria in caso di fuoriuscite o irregolarità significative. Sono alcune delle agevolazioni che hanno spianato la strada aCCS di Eni e, il primodidell’in Italia. A due mesi dall’annuncio dell’avvio della fase sperimentale, ReCommon ricostruisce in un report provvedimenti normativi e misure delche hanno favorito il, parlando di “palesi conflitti di interessi ed eccezioni di comodo” e ricordando che restano una serie di domande senza risposta rispetto all’efficacia di una tecnologia ritenuta costosa e non priva di rischi.

Tutti i numeri della Meloni: "Il mio governo è il più forte"

«I l governo più forte degli ultimi vent'anni». «Guardi qua» Giorgia Meloni si alza e chiude una finestra per ripararci dal rumore del traffico che sale da via del Corso al primo piano di palazzo Chig ...

Cosa ha fatto il governo Meloni in due anni a Palazzo Chigi

Autorevolezza e centralità a livello internazionale. Questa la rivendicazione che il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha più volte manifestato alla voce politica estera e difesa. Molteplici gli ...

Così il governo Meloni calpesta i diritti dei migranti minori non accompagnati

L’esecutivo continua a violare le norme internazionali e non si è ancora adeguato alle richieste del Cosiglio d’Europa di uniformarsi ai principi delineati da tre sentenze della Corte europea dei diri ...

Mezzo vero, mezzo falso. Meloni celebra i due anni di governo: fact checking dati alla mano

Occupazione, potere d'acquisto, fondi per la Sanità, conti pubblici: la premier rivendica un successo su tutti i fronti. Cosa il governo ha ...