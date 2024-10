Inter-news.it - Buchanan pronto all’esordio in Empoli-Inter? Il potenziale significato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tajonsi prenota per un ingresso a partita in corso in, match della decima giornata di Serie A. Per il canadese si tratterebbe dell’esordio stagionale. LA SITUAZIONE – Tajonha definitivamente recuperato dai problemi influenzali che gli hanno impedito di rientrare pienamente in gruppo all’dopo il recupero dalla rottura del crociato. Il calciatore canadese, che si sta allenando regolarmente con i compagni, è ormai a pieno regime e dunque in grado di entrare in campo nella sfida con l’. Ora starà a Simone Inzaghi decidere se impiegarlo a partita in corso contro i toscani, provando a sfruttarne le qualità più spiccate per indirizzare la partita nel modo da lui auspicato.