Gamberorosso.it - Balneari, salvi i circoli sportivi (e i loro ristoranti)

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Direttiva Bolkstein, che impone (anche) al governo italiano di liberalizzare le concessioni pubbliche per garantire il ripristino della concorrenza, non dovrà essere applicata per le società e le associazioni, titolari di concessioni, che svolgono «attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro». Lo prevede il cosiddetto emendamento “salva-” approvato, con solo tre voti contrari, dalle commissioni riunite di Finanza e Giustizia della Camera.