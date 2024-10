WWE: Sami Zayn da che parte sta? Il colloquio con Solo Sikoa insospettisce Jey e Jimmy (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Raw e SmackDown prosegue la lotta intestina tra samoani con nuovi avvenimenti ad ogni show. Dopo un paio di settimane di tentennamenti in cui sembra voler rimanere fuori dalla lotta tra Solo Sikoa e Roman Reigns, Jey Uso alla fine si è lasciato coinvolgere e al momento si è riappacificato con il fratello Jimmy. Per sotterrare l’ascia di guerra con Roman Reigns serve più tempo, ma sarà inevitabile se dovranno lottare fianco a fianco contro la Bloodline 2.0. Ancora in inferiorità numerica, anche con Jey, il WWE Universe aveva pensato ad un coinvolgimento di Sami Zayn e stanotte c’è stata un’interazione con gli Usos e non Solo. Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn da che parte sta? Il colloquio con Solo Sikoa insospettisce Jey e Jimmy Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Raw e SmackDown prosegue la lotta intestina tra samoani con nuovi avvenimenti ad ogni show. Dopo un paio di settimane di tentennamenti in cui sembra voler rimanere fuori dalla lotta trae Roman Reigns, Jey Uso alla fine si è lasciato coinvolgere e al momento si è riappacificato con il fratello. Per sotterrare l’ascia di guerra con Roman Reigns serve più tempo, ma sarà inevitabile se dovranno lottare fianco a fianco contro la Bloodline 2.0. Ancora in inferiorità numerica, anche con Jey, il WWE Universe aveva pensato ad un coinvolgimento dinotte c’èta un’interazione con gli Usos e non

