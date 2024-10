Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Andrea D’Amico: Filippo Terracciano è pronto. Le parole dell’agente

(Di martedì 29 ottobre 2024)a giocare. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’agenteriguardo la possibile titolarità del proprio assistito Paulo Fonseca ha deciso:giocherà titolare contro il. L’allenatore rossonero confermerà il numero quarantadue nel ruolo di terzino sinistro al posto dello squalificato Theo Hernandez. Una scelta che promuove quindi la prestazione disputata dal difensore ex Verona contro l’Udinese in quella posizione. Una decisione non scontata visti i soli novanta minuti stagionali giocati dal giocatore prima di allora. Il calciatore italiano èora però qualora dovesse – come sembrerebbe – essere chiamato in causa anche contro il