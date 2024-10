Ilrestodelcarlino.it - Ultramaratona di Brugg. Tallarita primo nella 24 ore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Antonionon finisce di stupire: a, in Svizzera, ha corso un’altra delle sue lunghe gare, la 24 ore, ed è giunto quarto assoluto edella sua categoria over 60, percorrendo km 195 e 370 metri. "Sì – dice l’ingegnere di origini siciliane ma a Reggio da tanti anni – ora posso dire di aver chiuso un cerchio. In pratica per la mia categoria sono terzo nel mondo sulla 12 ore (km 111 a Verona) e48 ore con 321 chilometri percorsi a Cinisello Balsamo. Con questa gara sulle 24 ore, detengo un primato stagionale mondiale, quello della somma delle tre distanze percorse in queste ultramaratone. Certo, non posso contrastare i trentenni o i quarantenni, ma per la mia categoria sonoal mondo".