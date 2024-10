Triathlon, il torrecusano Luigi Tedesco storico Finisher all’Ironman World Championship” di Kona alle Hawaii (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Tedesco della asd Kronos Triathlon Team è il primo sannita Finisher dell’IRONMAN World Championship di Kona chiudendo la gara in 714esima posizione. La prima frazione di nuoto di 3.8km nella Baia di Kailua-Kona è stata fortemente condizionata dalle correnti oceaniche ed ha visto Tedesco uscire dall’acqua in 1h07m43s (media 1.46min/100mt) per poi affrontare la prima transizione in soli 4m09s e salire in bici affrontando i durissimi 180km del percorso in 5h15m40s (media 34.41km/h). Terminata la frazione ciclista il torrecusano ha completato la seconda transizione molto velocemente in 4m15s ed ha iniziato l’ultima frazione di corsa percorrendo i 42.195m della maratona in 3h33m51s tagliando il traguardo dell’ IRONMAN World Championship 2024 con il fantastico tempo finale di 10h05m35s. Anteprima24.it - Triathlon, il torrecusano Luigi Tedesco storico Finisher all’Ironman World Championship” di Kona alle Hawaii Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodella asd KronosTeam è il primo sannitadell’IRONMANdichiudendo la gara in 714esima posizione. La prima frazione di nuoto di 3.8km nella Baia di Kailua-è stata fortemente condizionata dcorrenti oceaniche ed ha vistouscire dall’acqua in 1h07m43s (media 1.46min/100mt) per poi affrontare la prima transizione in soli 4m09s e salire in bici affrontando i durissimi 180km del percorso in 5h15m40s (media 34.41km/h). Terminata la frazione ciclista ilha completato la seconda transizione molto velocemente in 4m15s ed ha iniziato l’ultima frazione di corsa percorrendo i 42.195m della maratona in 3h33m51s tagliando il traguardo dell’ IRONMAN2024 con il fantastico tempo finale di 10h05m35s.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Kronos in gara al Lago di Varano: attesa per il "Mondiale" alle Hawaii con il; KronosTeam, ilqualificato ai 'Mondiali Ironman' alle Hawaii;, alle Hawaiistorico Finisher all'Ironman World Championship di Kona; Isole Hawaii, ‘Ironman World Championship’: storica partecipazione di un triathleta sannita; Il Sannio ha il suo Ironman:della KronosTeam vola a Francoforte;Kronos in gara al Lago di Varano | attesa per il Mondiale alle Hawaii con il

Corsi di tedesco

(goethe.de)

Non hai ancora Carta Giovani Nazionale? Se hai tra i 18 e i 35 anni, iscriviti subito e approfitta dell’offerta riservata ai possessori della Carta: sconto del 10% su tutti i corsi di gruppo, online o ...

Tavole genealogiche della famiglia Caracciolo

(wikiwand.com)

V marchese di Torrecuso Luigi Francesco (1709-1764), VI duca di San Giorgio, VI marchese di Torrecuso La linea si origina da Lucio, figlio di Lelio, I marchese di Torrecuso, il quale acquista nel 1640 ...

Esami di tedesco

(goethe.de)

Per consulenza e informazioni sugli esami di tedesco per le scuole in tutta Italia, rivolgetevi alla nostra Sede Centrale per le Certificazioni, presso il Goethe-Institut di Roma, che fissa le date ...

Tedesco: esercizio di traduzione

(skuola.net)

Tedesco -Esercizio di traduzione 1. Questo caffè è per me 2. Senza di lui non parto 3. Il mio giornale è sul tavolo 4. Per favore, aiutami! 5. Io le ho regalato un profumo 6. Perché non chiedi ...