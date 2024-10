Tottenham-Manchester City (EFL Cup, 30-10-2024 ore 21:15 ): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchester City si presenta a questo appuntamento contro il Tottenham dopo aver ritrovato la testa della classifica di Premier e dopo cinque vittorie di fila in tutte le competizioni. Gli Spurs invece sono a punteggio pieno di Europa League ma in campionato, dopo aver perso due delle ultime tre uscite, sono in leggero ritardo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Tottenham-Manchester City (EFL Cup, 30-10-2024 ore 21:15 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilsi presenta a questo appuntamento contro ildopo aver ritrovato la testa della classifica di Premier e dopo cinque vittorie di fila in tutte le competizioni. Gli Spurs invece sono a punteggio pieno di Europa League ma in campionato, dopo aver perso due delle ultime tre uscite, sono in leggero ritardo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola vuole i quarti

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City, ottavi di EFL Cup di scena al Tottenham Stadium di Londra ...

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla

Visualizzazioni: 1 Tottenham-Manchester City è uno dei match validi per gli ottavi di finale di EFL Cup ed è in programma mercoledì 3o ottobre alle 21:15 al Hotspur Stadium. Tottenham-Manchester City ...

Tottenham Hotspur vs. Manchester City: predicted lineups, team news and score prediction

Pep Guardiola and Man City have spent plenty of time complaining about fixture congestion. On Wednesday against Tottenham, the Cityzens begin a stretch of four away matches in 11 days that will see ...

Tottenham vs Manchester City (Carabao Cup Fourth Round): Match Preview, Team News, Head to Head, How To Watch

Manchester City travel to North London this week in a bid to progress into the next round of the Carabao Cup as they face Tottenham Hotspur. With five wins on the bounce in all ...