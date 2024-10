Ilfattoquotidiano.it - Morta a 35 anni l’influencer del fitness Johanna Pérez. Ai suoi follower consigliava come fare sport e come alimentarsi

(Di martedì 29 ottobre 2024) La culturista panamenseimprovvisamente all’età di 35. Ne dà notizia La Nacion. Il commovente messaggio che ne annuncia la scomparsa è stato postato sul suo profilo Instagram, che conta 46 mila: “Il 23 ottobre, la nostra amataha trovato la pace eterna. La sua bontà e gioia vivono nei nostri cuori. Unitevi a noi per una messa in onore della sua anima il 28 ottobre”. Laiva dava aiconsigli suallenarsi e suseguire uno stile di vita sano. “Questi alimenti NON ti fanno ingrassare! Esistono molti alimenti demonizzaticolpevoli dell’aumento di grasso, e qui ti lascio uno dei più frequenti o i primi che vengono citati ogni volta che qualcuno vuole perdere peso”: così nel suo ultimo post pubblicato una settimana fa.