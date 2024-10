Milan-Napoli, De Laurentiis festeggia la vittoria: “Bravi tutti! Mai banale vincere a Milano” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli non si ferma e sbanca anche San Siro, sconfiggendo 2-0 il Milan al termine di un match ben controllato dalla formazione di Antonio Conte. In attesa delle risposte da parte di Inter e Juventus, la squadra partenopea vola a +7 e +8 sulle inseguitrici grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia nella sfida contro i rossoneri. Non può che festeggiare anche Aurelio De Laurentiis, che esattamente al triplice fischio di Colombo ha postato su X. Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 29, 2024  Milan-Napoli, De Laurentiis festeggia la vittoria: “Bravi tutti! Mai banale vincere a Milano” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilnon si ferma e sbanca anche San Siro, sconfiggendo 2-0 ilal termine di un match ben controllato dalla formazione di Antonio Conte. In attesa delle risposte da parte di Inter e Juventus, la squadra partenopea vola a +7 e +8 sulle inseguitrici grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia nella sfida contro i rossoneri. Non può chere anche Aurelio De, che esattamente al triplice fischio di Colombo ha postato su X.Â! Non è maio!! ForzaSempre — AurelioDe(@ADe) October 29, 2024 Â, Dela: “! Maio” SportFace.

