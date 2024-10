Migranti, tutto previsto: i pm si rivolgono alla Corte di giustizia Ue (Di martedì 29 ottobre 2024) I pm rimandano la grana "Paesi sicuri" alla Corte di giustizia Ue che lo scorso 4 ottobre ne ha delimitato il confine Ilgiornale.it - Migranti, tutto previsto: i pm si rivolgono alla Corte di giustizia Ue Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I pm rimandano la grana "Paesi sicuri"diUe che lo scorso 4 ottobre ne ha delimitato il confine

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: i pm si rivolgono alla Corte di giustizia Ue; Nordio: “Sull’Albania sentenza abnorme, se la magistratura esonda interverremo”. Salvini: “Se uno dei 12 migr…; Arms, assegnata la scorta anche all’ultima pm per le minacce. L’associazione dei magistrati: «Clima di tensione alimentato dalle polemiche; La vicenda Open Arms Salvini punto per punto:quello che c'è da sapere; Salvini, il processo Open Arms a Palermo | I pm: «Chiediamo sei anni di carcere». Meloni: «Incredibile. A lui la mia totale solidarietà». Schlein: «Intervento della premier inopportuno»; Open Arms, procura chiede 6 anni per Salvini: “Aveva l’obbligo di far sbarcare i”; Leggi >>>