Italia-Libia: otto intese siglate al Business Forum di Tripoli: cooperazione, salute, infrastrutture (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli accordi ufficializzati durante il Business Forum italo-libico di Tripoli, pongono nuove basi per il rafforzamento della cooperazione economica e istituzionale tra i due Paesi. Tra i punti principali vi è il Memorandum of Understanding (MOU) in materia di cooperazione allo sviluppo mira a regolare l’attività dell’AICS in Libia (Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo); legittimandone la presenza nello Stato e facendo sì che possa intrattenere rapporti formali con le autorità libiche. Siglato poi il Memorandum di Intesa tra il Ministero del Governo Locale (MOLG) e la Camera di Commercio Paritetica Italo-Libica. Si propone di promuovere la collaborazione tra le piccole e medie imprese (PMI) libiche e Italiane. L’accordo mira a facilitare lo sviluppo di joint venture, trasferimenti tecnologici e la creazione di un ambiente favorevole alla crescita delle PMI. Secoloditalia.it - Italia-Libia: otto intese siglate al Business Forum di Tripoli: cooperazione, salute, infrastrutture Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli accordi ufficializzati durante ilitalo-libico di, pongono nuove basi per il rafforzamento dellaeconomica e istituzionale tra i due Paesi. Tra i punti principali vi è il Memorandum of Understanding (MOU) in materia diallo sviluppo mira a regolare l’attività dell’AICS in(Agenziana per laallo sviluppo); legittimandone la presenza nello Stato e facendo sì che possa intrattenere rapporti formali con le autorità libiche. Siglato poi il Memorandum di Intesa tra il Ministero del Governo Locale (MOLG) e la Camera di Commercio Paritetica Italo-Libica. Si propone di promuovere la collaborazione tra le piccole e medie imprese (PMI) libiche ene. L’accordo mira a facilitare lo sviluppo di joint venture, trasferimenti tecnologici e la creazione di un ambiente favorevole alla crescita delle PMI.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Italia-Libia:al Business Forum di Tripoli: cooperazione, salute, infrastrutture; Leggi >>>

Italia-Libia: 8 intese siglate, spazio a cooperazione, trasporti e infrastrutture

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - In occasione del Business Forum Italia-Libia, in corso a Tripoli, le parti italiane e quelle libiche hanno firmato una serie di intese, otto per l'esattezza, in varie mater ...

Liguria, centrosinistra sconfitto per 8mila voti. E ora crescono i timori sulla tenuta della coalizione (e sul voto in Umbria ed Emilia)

(ilfattoquotidiano.it)

Gli 8mila voti scarsi in meno che hanno sancito la sconfitta del centrosinistra in Liguria, aprono (di nuovo) le tensioni tra le forze di opposizione a Giorgia Meloni. A preoccupare ora non è solo la ...

Padova, neonata morta nel dormitorio di un night club. Ricoverata la madre 29enne. Ipotesi infanticidio

(ilfattoquotidiano.it)

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 4.30 di martedì mattina all’interno di uno stabile dove, oltre al dormitorio, si trova il "Serale club" ...

intese immobiliari

(immobiliare.it)

AGENZIA IMMOBILIARE IN VICENZA con ultra trentennale esperienza. compravendite - locazioni - stime - gestioni immobiliari - pratiche catastali - consulenze - preventivi - studi di fattibilità - studio ...