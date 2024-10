Il papà di Matilde Lorenzi: «Raccogliamo fondi per rendere le piste da sci più sicure» (Di martedì 29 ottobre 2024) «Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano». Sono le parole di Adolfo Lorenzi, padre della campionessa di sci morta dopo la caduta durante un allenamento con la nazionale Vanityfair.it - Il papà di Matilde Lorenzi: «Raccogliamo fondi per rendere le piste da sci più sicure» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) «Per il funerale dinon vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta dida destinare al miglioramento dellazza degli atleti che sciano». Sono le parole di Adolfo, padre della campionessa di sci morta dopo la caduta durante un allenamento con la nazionale

