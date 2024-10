Ilrestodelcarlino.it - Il grande cuore della Misericordia. In arrivo nuovi servizi in ambulanza per chi va alle celebrazioni religiose

(Di martedì 29 ottobre 2024) In occasionerecente festaMadonna di Fatima, i dirigentidi Forlì e San Benedetto in Alpe hanno partecipato alla manifestazione curata dai frati Servi delImmacolata di Maria di via Borghina 4 a Vecchiazzano, che hanno animato il rosario, la messa e la processione, presiedute dal vescovo Livio Corazza. Al termine i volontari, nelle persone di Alberto Manni, governatore emerito, Alessandro Alessandrini, infermiere professionale, Claudio Fiumi e Luca Tassinari autisti soccorritori di, hanno garantito col plauso del vescovo Corazza l’assistenza con l’ai fedeli che partecipano da maggio ad ottobrefunzionidell’Opera Nostra Signora di Fatima di via Borghina, guidata da padre Daniele Marzotto.