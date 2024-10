Eleonora Cecere esce dal Grande Fratello le accuse | Tuo marito ti ha tagliato le ali

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha abbandonato la Casa del. È successo durante la puntata di ieri, lunedì 28 ottobre, quando ilLuigi le ha chiesto di tornare a casa per occuparsi, insieme a lui, delle figlie: “Da solo non riesco, ho bisogno di te”. La scelta della concorrente è stata piuttosto criticata sui social. “Io e le bambine abbiamo bisogno di te perché tu sei parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio”, ha confessato Luigi, chiedendo aiuto alla moglie in diretta televisiva.non ha esitato alla richiesta delLuigi Galdiero e senza battere ciglio ha abbandonato il reality show. Sul web non sono mancate le critiche per la sua scelta: “È tornata a casa solo perché ille ha chiesto di farlo. Lei voleva rimanere al, ma lui le ha rotto il sogno.