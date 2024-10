Spazionapoli.it - Caso arbitri, serpeggia malumore in casa Napoli: spunta la posizione di ADL

(Di martedì 29 ottobre 2024) Innon c’è grande soddisfazione per quanto accaduto durante la sfida contro il Lecce sotto il punto di vista arbitrale.ladi Aurelio De Laurentiis. Dopo la partita contro il Lecce, anche insi è acceso il dibattito riguardo gli. Una direzione, quella del direttore di gara Tremolada, che non ha soddisfatto per niente il presidente Aurelio De Laurentiis ed in generale tutta la dirigenza azzurra. Nessuna presa dinetta, almeno per il momento, ma c’è la sensazione che inazzurra serpeggi delsoprattuto dopo il match contro i pugliesi. Un episodio controverso, in particolare, ha acceso la spia in, e proprio per questo ci si aspetta maggiore attenzione da qui alle prossime partite.