Terzo mandato per gli assessori? Botta e risposta tra Cavatton e Micalizzi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteo Cavatton, Capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio, ha interrogato durante la seduta in corso questa sera, 28 ottobre, il vice Sindaco di Padova, Andrea Micalizzi, sulle voci secondo cui alcuni assessori avrebbero avanzato l'ipotesi di intervenire sul regolamento comunale rispetto Padovaoggi.it - Terzo mandato per gli assessori? Botta e risposta tra Cavatton e Micalizzi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteo, Capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio, ha interrogato durante la seduta in corso questa sera, 28 ottobre, il vice Sindaco di Padova, Andrea, sulle voci secondo cui alcuniavrebbero avanzato l'ipotesi di intervenire sul regolamento comunale rispetto

Terzo mandato per gli assessori? Botta e risposta tra Cavatton e Micalizzi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio, Matteo Cavatton, chiede chiarimenti riguardo questa indiscrezione uscita sui media. La risposta del vice sindaco ... (padovaoggi.it)

Il consigliere del gruppo misto riapre la polemica sull'ipotesi di far proseguire oltre i 10 anni gli incarichi. A Padova 7 su 9 sono già al secondo ... (padovaoggi.it)

PADOVA - Quanti mandati consecutivi può fare un assessore di Padova? Bella domanda. La legge dello Stato non mette limiti, ma lo statuto comunale ne impone massimo due. Dal punto di ... (ilgazzettino.it)

Non può essere eletto alla carica di presidente della Regione Campania chi si candida dopo esserlo già stato per due mandati consecutivi: è quanto dispone una legge che il Consiglio regionale si appre ... (rainews.it)

VENEZIA - Palazzo Ferro Fini, martedì pomeriggio. Il dibattito in aula consiliare sull'Autonomia differenziata non è ancora terminato ed è in una pausa dei lavori che ... (ilgazzettino.it)