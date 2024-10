Rompe il finestrino a pugni e picchia il figlio (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn 46enne è stato arrestato per minaccia e lesione personale aggravata dai carabinieri di Casalfiumanese e Imola. La richiesta di aiuto è arrivata da un ragazzo al 112 che riferiva di era stato aggredito dal padre e di essersi rifugiato nel Bolognatoday.it - Rompe il finestrino a pugni e picchia il figlio Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn 46enne è stato arrestato per minaccia e lesione personale aggravata dai carabinieri di Casalfiumanese e Imola. La richiesta di aiuto è arrivata da un ragazzo al 112 che riferiva di era stato aggredito dal padre e di essersi rifugiato nel

Rompe il finestrino a pugni e picchia il figlio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CORNUDA (TREVISO) - Colpo di calore in auto, i parenti lo vedono e gli salvano la vita: 90enne ricoverato in gravi condizioni. L'uomo è stato trovato, immobile e privo di... (Ilgazzettino.it)

L’arrivo dei militari non ha placato l’agitazione dell’uomo, che ha colpito l’auto della donna con diversi pugni, rompendo il finestrino posteriore sinistro. Successivamente, ha rivolto la sua rabbia ... (catanianews.it)

L'ennesimo caso di violenza sulle donne. E questa volta è stato il figlio a... L'ennesimo caso di violenza sulle donne. E questa volta è stato il figlio a comporre il numero dei carabinieri chiedendo ... (headtopics.com)

VERONA - Avvistato e segnalato da un uomo che passava in bicicletta in via Pacinotti, è finito in manette il cittadino italiano 58enne che ieri, martedì 15 ottobre, ha tentato di ... (ilgazzettino.it)