Gaeta.it - Progetto agricolo in Algeria: il piano del gruppo BF per l’autosufficienza alimentare

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa sta prendendo forma in, legata alMattei per l’Africa. Il maxi-promosso dalBF, di cui fa parte Bonifiche Ferraresi, si estende su 36 mila ettari e si propone di raggiungeredel paese nordafricano. Ilsi concentra su pratiche agricole innovative, ottimizzazione delle risorse idriche e formazione professionale, come sottolineato dall’amministratore delegato di BF SpA, Federico Vecchioni. Questa alleanza tra Italia epotrebbe segnare una svolta significativa nella cultura agricola algerina. Unstrategico per la produzionelocale La joint venture, che avrà un controllo italiano del 51%, è concepita per produrre tra il 4,6% e il 6,4% della produzione nazionale algerina di cereali e legumi secchi.