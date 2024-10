Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'in corso incursioni a Gaza, uccisi diversi terroristi'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tel Aviv, 28 ott. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane affermano che le truppe stanno effettuandomirate nella zona centrale die hanno uccisocombattenti di gruppici. L'esercito ha aggiunto che le truppe hanno combattuto anche contronelle aree di Rafah e Jabaliya. "Le forze continuano i loro sforzi per evacuare i civili in aree sicure, nonostante gli sforzi di Hamas per impedire ai civili di farlo", ha detto ancora l'Idf.