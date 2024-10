Maria | Il trailer del biopic con Angelina Jolie (Di lunedì 28 ottobre 2024) 01 Distribution quest’oggi ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Maria, il biopic incentrato sulla vita di Maria Callas interpretato da Angelina Jolie. Il film diretto da Pablo Larrain è stato presentato in occasione della scorsa edizione del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), offrendo alla stampa uno sguardo su uno dei papabili protagonisti in vista dell’annuale stagione dei premi, che culminerà con gli Oscar 2025. Per il nostro mercato 01 Distribution porterà Maria in sala dal 1° gennaio 2025. Maria e le note di produzione Con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino, l’ultima opera di Pablo Larraín sulla vita di Maria Callas, rivissuta e immaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70. Universalmovies.it - Maria | Il trailer del biopic con Angelina Jolie Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 01 Distribution quest’oggi ha diffuso in rete ilufficiale di, ilincentrato sulla vita diCallas interpretato da. Il film diretto da Pablo Larrain è stato presentato in occasione della scorsa edizione del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui i vincitori), offrendo alla stampa uno sguardo su uno dei papabili protagonisti in vista dell’annuale stagione dei premi, che culminerà con gli Oscar 2025. Per il nostro mercato 01 Distribution porteràin sala dal 1° gennaio 2025.e le note di produzione Con, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino, l’ultima opera di Pablo Larraín sulla vita diCallas, rivissuta e immaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ‘70.

