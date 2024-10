Made in Italy, Confindustria presenta esportare dolce vita a villaggio Italia durante tour Vespucci (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - E' stata presentata oggi nella tappa di Singapore del tour Mondiale Vespucci al villaggio Italia – “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze Italiane, la XII edizione di “esportare la dolce vita”, il Rapporto del Centro Studi di Confindustria, realizzato con il sostegno di UniCredit e in collaborazione con Sace, che analizza il potenziale del bello e ben fatto nei mercati mondiali. Si tratta del terzo evento di presentazione all'estero, dopo Washington e Dubai, Confindustria ha scelto Singapore per valorizzare oltre confine il potenziale dell'export Italiano nei settori iconici del Made in Italy e rafforzare le relazioni economico-commerciali con i principali partner dell'industria Italiana. Hub economico del crescente sud-est asiatico, Singapore spicca quale principale destinazione del “bello e ben fatto” nella Regione Asean. Liberoquotidiano.it - Made in Italy, Confindustria presenta esportare dolce vita a villaggio Italia durante tour Vespucci Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - E' statata oggi nella tappa di Singapore delMondialeal– “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenzene, la XII edizione di “la”, il Rapporto del Centro Studi di, realizzato con il sostegno di UniCredit e in collaborazione con Sace, che analizza il potenziale del bello e ben fatto nei mercati mondiali. Si tratta del terzo evento dizione all'estero, dopo Washington e Dubai,ha scelto Singapore per valorizzare oltre confine il potenziale dell'exportno nei settori iconici deline rafforzare le relazioni economico-commerciali con i principali partner dell'industriana. Hub economico del crescente sud-est asiatico, Singapore spicca quale principale destinazione del “bello e ben fatto” nella Regione Asean.

