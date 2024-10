Ilfattoquotidiano.it - L’ultima gioia in Ferrari di Sainz: vince in Messico. E ora la battaglia per il titolo Costruttori è riaperta

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se la meritava eccome un’ultimacon la, Carlos. Per essere sempre stato corretto, rispettoso degli ordini di squadra, per non aver creato particolari problemi al compagno Charles Leclerc e per aver sempre lavorato duro, nel tentativo di crescere una vettura che ha passato lunghi momenti negativi come quelli di anno scorso, quando l’unicacon Maranello l’aveva portata lui a Singapore. Carlos se la sentiva la doppietta nel weekend di Città del, e se sabato ci è riuscito piazzando due ultimi giri da urlo, poi di domenica ha solo pagato una partenza un po’ zoppicante prima di superare intelligentemente Verstappen in fondo al rettilineo (dopo il rientro della Safety Car per l’incidente Tsunoda-Albon), sfruttando la batteria scarica dell’olandese, in modalità ricarica, nel tratto finale.