Gaeta.it - Il governo propone un Bonus di 1.000 euro per le famiglie che avranno un figlio: ecco cosa sapere

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema della natalità in Italia è tornato di grande attualità con le recenti proposte del. In un contesto di preoccupante crollo demografico, ilha annunciato l’introduzione di ununa tantum di 1.000destinato alleche decidono di mettere al mondo un. Sebbene la misura possa sembrare un passo avanti verso un aumento delle nascite, solleva diverse questioni legate alla sua reale efficacia e alle condizioni necessarie per beneficiare dell’indennità. Ilbebè: un aiuto limitato Ilbebè, che sarà rinnovato nella Legge di Bilancio 2025, non è una novità del tutto inedita. Tuttavia, viene riproposto in forma limitata, riservato allecon un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a 40.000