Gravissimo incidente sulla statale morti due 30enni | Stavano andando al lavoro

Un terribile alla prime ore di oggi, lunedì 28 ottobre, è costato la vita a due ragazzi di 31 e 33 anni. Ancora da chiarire la causa. A quanto si apprende il 33enne era alla guida di un autocarro con a bordo altre due persone quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. La tragedia, tra Foggia e San Severo, al bivio di Ripalta, nel territorio del comune di Lesina lungo la 16 adriatica. L'mentre i due si recando al con un collega, rimasto ferito nello stesso impatto. Le vittime erano uno di Torremaggiore, sempre nel Foggiano, e uno originario della Sierra Leone. Lavoravano come venditori ambulanti.