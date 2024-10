.com - Fiorentina-Roma 5-1, cinquina viola e disastro giallorosso: Juric sprofonda

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latravolge laper 5-1 nel match valido oggi 27 ottobre per la nona giornata della Serie A. Lasale così a 16 punti al quarto posto insieme ad Atalanta, Lazio ed Udinese, mentre i giallorossi direstano fermi in undicesima posizione a 10 punti con il tecnico sempre più in difficoltà e traballante sulla panchina ereditata meno di 2 mesi fa dopo l’esonero di De Rossi. Palladino in avvio ripropone la mediana con Bove, Cataldi e Adli, con Colpani e Beltran alle spalle del recuperato Kean. In difesa Comuzzo e Ranieri, mentre sugli esterni giocano Dodo e Gosens con De Gea tra i pali.risponde con Svilar in porta e una difesa a tre con Hermoso, Mancini e N’Dicka, e l’avanzamento di Angelino sull’esterno a sinistra, con la conferma di Celik a destra.