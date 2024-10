Tpi.it - Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Si sa chi l’ha rapita, ma nessuno ha il coraggio di parlare”

(Di lunedì 28 ottobre 2024), la: “Si sa chi, ladi Denis, la bimba scomparsa da Mazzara del Vallo, in Sicilia, nell’ormai lontano 2004 è convinta che molte persone sappiano cosa è successo il giorno in cui la figlia è svanita nel nulla. Ospite di Verissimo, infatti, la donna ha dichiarato: “Si sa chi ha rapito, molti sanno cosa è successo quel primo settembre 2004 maha ildi. Spero che un giorno ne verremo a capo. È difficile, oltre al dolore forte ne abbiamo sentite di ogni e a volte ci si stanca a sentire parole vuote e senza senso. Noi andremo avanti in ogni modo lasciando indietro le voci inutili”. Riguardo alle miscrospie che sono state trovate nel suo appartamento, invece,ha dichiarato: “Suppongo che queste microspie provengano dall’indagine del 2004 e che siano lì da vent’anni.