Catania, sanzionati 15 parcheggiatori abusivi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova stretta della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno deinelle vie e nelle piazze della città e, in particolar modo, per sanzionare coloro che non rispettano il provvedimento del DACUR. L’ennesimo controllo a tappeto ha portato all’individuazione di ben 15 soggetti, sorpresi dai poliziotti mentre eseguivano gesti e manovre inequivocabili all’indirizzo degli automobilisti. La maggior parte deiè risultata recidiva in quanto gli stessi erano stati beccati, in flagranza, la settimana precedente, nei pressi di automobili in sosta. Si tratta di alcuni pregiudicati catanesi sorpresi a stazionare sempre negli stessi punti. I controlli sono stati eseguiti, in servizi diurni e serali, da equipaggi moto montati e automontati.