Calcio a 5 Opes. Autofficina Lodi supera il Foto Express

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Iniziato il Campionato2024/25. Le 44 squadre ai nastri di partenza sono state suddivise in 3 raggruppamenti. Nel Girone Giara Assicurazioni subito due sorprese: l’bastona il, 10-4, triplette di Bentivoglio e Holzl e doppiette di Balboni e Perina, e il Tabacchi Levigatura Marmi non va oltre al 7-7, peraltro acciuffato all’ultimo respiro con un gol in mischia di Pirani, contro un'Autocarrozzeria Giudice in cui brilla Blefari autore di una cinquina. Goleada dell’Osteria Strabassotti, 16-0 alla Termoidraulica Sgarzi, 5 reti di Corazza, 3 a testa per Voltani e Artioli. Vittoria di misura per il Fast Car, 8-7 al Seven & Montebello, ci pensano Lanciotti, tripletta, e soprattutto Lefons, poker per lui.